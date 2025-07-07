Грушко разъяснил представителю ОБСЕ причины плачевного состояния организации

Замглавы МИД РФ Александр Грушко изложил начальнику Управления Евразии ФДИД Швейцарии, руководителю Рабочей группы по председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году Мюриэль Пеневейре оценки фундаментальных причин плачевного состояния дел в организации, а также разъяснил ее реальное место в новой международной архитектуре. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

В министерстве указали, что стороны обсудили ситуацию, сложившуюся в организации. "Российская сторона изложила оценки фундаментальных причин нынешнего плачевного состояния дел в ОБСЕ и ее реального места в новой международной архитектуре, - отметили в министерстве. - Была подчеркнута роль действующего председательства в возвращении ОБСЕ к нормальной работе, для чего необходимы строгое соблюдение основополагающего правила консенсуса и учет мнения всех государств-участников".