Лавров раскрыл позицию БРИКС по Украине

Участники саммита межгосударственного объединения БРИКС, который проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро, проявили растущее понимание первопричин конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«В декларации и выступлениях многие участники саммита выразили в отношении украинского кризиса взвешенные, объективные позиции и проявили растущее понимание первопричин конфликта», — заявил глава российского МИД.

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Лавров напомнил, что одной из причин конфликта на Украине стали угрозы безопасности России со стороны Запада, включая расширение Североатлантического альянса на восток «с очевидной целью поглотить Украину и прямо на границе выстраивать военную машину НАТО».

Ранее Лавров заявил, что России нужно урегулирование конфликта на Украине, а не пауза для восстановления боеспособности ее Вооруженных сил. При этом министр указал на готовность Москвы к дипломатическому урегулированию.