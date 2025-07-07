Глава МИД РФ заявил о росте разногласий в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров констатировал назревание "легкого бунта на корабле" НАТО из-за растущих разногласий.

Глава российского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов по итогам участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро, заметил, что "расширение НАТО никому не пошло на пользу, включая самих членов Североатлантического альянса".