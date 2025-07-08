Госдума утвердила Никитина министром транспорта

Депутаты Государственной думы проголосовали за утверждение Андрея Никитина на должность министра транспорта России.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что, согласно законодательству ряд министров, включая главу Минтранса, президент назначает после утверждения кандидатур Госдумой.

Ранее председатель думского комитета по контролю Олег Морозов заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост министра транспорта 8 июля.

7 июля президент России Владимир Путин предложил замглавы Минтранса России Андрею Никитину должность руководителя ведомства.