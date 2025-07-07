Мишустин внес в Думу кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в соответствии с Конституцией РФ внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Андрея Никитина на пост министра транспорта, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее Никитина назначил и.о. министра президент РФ Владимир Путин. Глава государства уже провел с ним личную встречу в Кремле.

Андрей Никитин родился в 1979 году в Москве. Окончил Государственный университет управления по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2011-2017 годах возглавлял Агентство стратегических инициатив. В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. В сентябре того же года победил на выборах губернатора. В 2022 года был переизбран на второй срок.

В феврале 2025 года стал заместителем министра транспорта. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.