В Госдуме объяснили недовольство Трампа разговором Путина

Американский лидер Дональд Трамп остался разочарован после беседы с президентом Владимиром Путиным, поскольку Россия не согласна на сиюминутное прекращение огня в конфликте на Украине. Об этом в беседе с News.ru заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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По словам депутата, Трамп под нажимом партнеров по НАТО пытается добиться сиюминутного соглашения по Украине, не решая первопричин конфликта, что является основополагающим для России.

В то же время Украина поддерживает подход Трампа, «отступая на всех фронтах и неся большие потери». Для Киева выгодно «притормозить» конфликт, указал Чепа.

3 июля российский лидер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По итогам беседы глава Белого дома остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе прогресса нет. Трамп заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов.