В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием на должность главы КПРФ

Администрация президента РФ поздравляет Геннадия Зюганова с переизбранием на пост председателя ЦК КПРФ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Он отметил, что решение было принято членами КПРФ - партии «со своими процедурами и традициями».

Отвечая на вопрос о присутствии на съезде коммунистической партии руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, Песков указал, что это не первый подобный случай.

«Представители администрации часто посещают съезды крупнейших политических партий РФ», - сказал представитель Кремля.

Ранее Геннадий Зюганов был единогласно переизбран председателем ЦК КПРФ, сообщает RT.