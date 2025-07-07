В России заявили об отсутствии союзничества с Азербайджаном

Никакого союзничества между Россией и Азербайджаном нет, а есть только текущая политика, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я вполне понимаю, что результатом всего этого может быть постепенное смягчение напряженности. Но главное, на мой взгляд, произошло. И это к невыгоде Азербайджана. В России наконец-то поняли, что из себя представляет режим в Азербайджане, к чему он на самом деле стремится», — заявил Затулин. «В России пришло осознание того, что никакого союзничества между Россией и Азербайджаном нет, а есть текущая политика, которая должна принимать во внимание реалии после войны в Карабахе», — сказал Константин Затулин первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ.

Ранее постоянная комиссия Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан создать условия для расследования нарушений прав россиян. Ведомство также обратилось к министерствам республики оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы.