В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Баку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что российское посольство находится в контакте с властями Азербайджана.

«Наше посольство находится в контакте с Баку и отстаивает интересы задержанных», — пояснил Песков.

Он добавил, что диалог с азербайджанскими властями ведут председатель СК РФ Александр Бастыркин и генпрокурор РФ Игорь Краснов.

До этого депутат Государственной думы Константин Затулин заявил, что сценарии дальнейшего развития конфликта России с Азербайджаном будут зависеть от переговорных усилий Москвы и Баку.

По мнению парламентария, в силу того, какие шаги предпринимают власти Азербайджана, гражданам России небезопасно находиться в республике с туристическими, трудовыми или какими-то еще целями.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга.