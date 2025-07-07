Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с высказываниями лидера США Дональда Трампа о возможных пошлинах в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС.

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее Дональд Трамп предупредил, что в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС, будут введены дополнительные 10%-ные торговые пошлины.

Трамп пообещал ввести пошлины против сторонников БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Трамп выступил против БРИКС, потому что увидел соперника.