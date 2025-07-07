Песков объяснил кадровые перемены в руководстве Минтранса

Рабочие качества и опыт исполняющего обязанности министра транспорта Андрея Никитина лучше всего подходят для выполнения поставленных перед министерством задач. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент, по мнению президента, рабочие качества и рабочий опыт Никитина будут наилучшим образом способствовать тому, чтобы важнейшее ведомство, как сказал президент, выполняло свои задачи и функции", - подчеркнул представитель Кремля.

На вопрос, связана ли отставка прежнего министра транспорта Романа Старовойта с утратой доверия главы государства, Песков напомнил, что в указах прописывается такое основание.

Названа возможная причина отставки главы Минтранса Старовойта

"Как вы видели, такой формулировки нет", - заметил он.

"Формулировка указа не содержит фразы об утрате доверия", - подчеркнул пресс-секретарь президента. "Это решение главы государства", - заключил он.