МИД России вызвал временного поверенного в делах Швеции

Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало временного поверенного в делах Швеции в связи с нападением на российское торгпредство. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, машина дипломата подъехала к российскому внешнеполитическому ведомству.

5 июля посольство Российской Федерации в Стокгольме сообщило об очередном нападении на здание торгового представительства России в Швеции. Уточнялось, что на территорию торгпредства с беспилотного летательного аппарата был сброшен пакет с краской.

17 июня также сообщалось о совершении акта вандализма в отношении Торгового представительства России. Инцидент произошел, когда пролетавший над территорией объекта беспилотный летательный аппарат сбросил контейнер с красящим веществом непосредственно перед главным входом в здание.

Ранее МИД России потребовал от Швеции соблюдения Венской конвенции после атаки дрона на посольство.