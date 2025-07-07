Лавров ответил на обвинения в намерении напасть на Европу

У России нет планов по нападению на Европу, несмотря на обвинения со стороны западных разведывательных агентств.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете «Мадьяр Немзет».

«Возможно, выдвигающие их (обвинения — прим. «Ленты.ру») знают о планах России больше, чем мы сами. По крайней мере, нам о наших "планах напасть на Европу" и, тем более, "оккупировать" ее, ничего не известно», — отметил глава МИД.

Лавров подтвердил, что подобные заявления со стороны западных государств «имеют место». Он добавил, что Россия к ним прислушивается.

Путин объяснил, почему Россия не нападет на НАТО

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад сам придумал «страшилку» о намерении России якобы напасть на Европу и сам себе ее повторяет из года в год.