Либеральные партии Европейского союза (ЕС) используют милитаризацию с целью сохранения своей власти. В этом их обвинил российский сенатор Алексей Пушков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Китай на роль внешнего врага геополитического не тянет, он далеко. А тут Россия в условиях военного кризиса на Украине. Это продается в качестве обоснования для превращения Европы в милитаризированную структуру во главе с либеральными партиями, которые ею правят. Для них российская угроза это очень удобный довод», — сказал он.

По его словам, «евроатлантические либеральные партии» хотят взять на себя те функции, которые могут с себя сбросить США. Он также отметил, что для сохранения власти Брюсселю необходим «внешний враг» в лице России, поскольку тогда европейское общество не будет возражать против больших военных расходов.

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