Лавров предложил Венгрии объединиться для защиты соотечественников на Украине

Россия и Венгрия могут объединиться для защиты прав проживающих на Украине соотечественников.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet.

«Сегодня Россия и Венгрия открыто возвышают голос в защиту своих соотечественников. Мы можем объединить усилия на этом направлении», — предложил дипломат.

Лавров указал на проводимую Киевом насильственную украинизацию в отношении русскоязычного населения и других этнических групп, включая венгров. Глава МИД России отметил, что законы о запрете использования русского языка в сфере образования и культуры были приняты с нарушением Конституции Украины и международных обязательств страны.

«Киевский режим объявил войну русскому языку и русской культуре», — подчеркнул министр.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал новую угрозу со стороны Украины. По его словам, украинские спецслужбы ведут работу среди венгерских неправительственных организаций, лидеров общественного мнения и СМИ «на постоянной основе».