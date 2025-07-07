Признание территориальных реалий Киевом и отказ от санкций должны быть закреплены в мирном договоре России и Украины. Об этом в понедельник, 7 июля, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Помимо этого, Лавров также упомянул демилитаризация и денацификация Украины, отзыв всех судебных исков против России и возврат замороженных российских активов на Западе как обязательные условия для заключения мира.

— Эти положения должны быть прописаны в юридически обязывающем соглашении о мирном урегулировании, — заявил Сергей Лавров в интервью Magyar Nemzet.

Помощник президента РФ Владимир Мединский при этом отметил, что если бы Украина стремилась к окончанию боевых действий и самостоятельно принимала важные решения, то мирный договор с Россией мог бы быть подписан еще в феврале 2022 года.

Российский меморандум об урегулировании конфликта, в частотности, подразумевает роспуск националистических формирований на Украине, нейтралитет страны, а также выборы: Киев должен назначить дату проведения выборов президента и депутатов Верховной рады. В свою очередь мирный договор должен быть одобрен резолюцией Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.