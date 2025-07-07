Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопоставил судьбу западных русофобов с сигналами «радиостанции Судного дня», комментируя ситуацию вокруг председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Для мерзкой Урсулы начинается спидошлиц и краснофай», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев высказался о возможных последствиях для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что она стала участницей неприятного процесса из-за подозрений в махинациях при закупках вакцин в период пандемии.

По его словам, действия фон дер Ляйен стали «звоночком» для других настроенных против России политиков.

Он допустил, что фон дер Ляйен может сохранить пост, но подчеркнул, что для «оголтелых русофобов» наступают предсказуемые последствия.

Слова «спидошлиц» и «кранофай» (в версии Медведева — «краснофай») прозвучали в эфире «радиостанции Судного дня» 25 июня наряду с другими посланиями.

Ранее журналист Франц Бьекки заявил, что фон дер Ляйен заслужила санкции за махинации с вакциной.