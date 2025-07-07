Путин назначил нового главу Минтранса России

Президент Владимир Путин назначил исполняющим обязанности главы Минтранса РФ бывшего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии Романа Старовойта с поста министра транспорта. Он руководил ведомством с мая 2024 года.

После чего глава государства встретился в Кремле с замминистра транспорта России, бывшим губернатором Новгородской области Андреем Никитиным, и предложил ему занять этот пост.

«Председатель правительства высоко оценивает ваши деловые качества, результаты, которых вы добиваетесь в достаточно короткие сроки. Намерен внести вашу кандидатуру в Государственную Думу, и в случае, если депутаты поддержат, то я в свою очередь подпишу указ окончательно о назначении вас руководителем этого важнейшего в системе исполнительных органов власти министерства», - заявил Владимир Путин, слова которого приводятся в стенограмме встречи на сайте Кремля.

В указе, подписанном сегодня президентом России отмечается, что «в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»», исполнение обязанностей министра транспорта возложены на Андрея Никитина «до назначения министра транспорта РФ». Указ вступил в силу.

Никитин был назначен заместителем министра транспорта в феврале 2025 года. В ведомстве он отвечал за цифровую трансформацию, а также деятельность «по информатизации и автоматизации транспортного комплекса России», пишет РБК.

При этом, до того как возглавить Новгородскую область в 2017 году, Никитин занимал пост гендиректора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Названа возможная причина отставки главы Минтранса Старовойта