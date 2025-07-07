В России высказались о сценариях развития конфликта с Азербайджаном

Сценарии дальнейшего развития конфликта России с Азербайджаном будут зависеть от переговорных усилий сторон, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Константин Затулин.

Он также не исключил обострение ситуации.

«Что касается конкретных шагов, связанных с действиями Азербайджана по задержанию, аресту россиян — полагаю, все будет развиваться в соответствии с намерениями сторон. Но в силу того, какие шаги Баку предпринимает сейчас, полагаю, что гражданам России просто небезопасно находиться в этой стране с туристическими, трудовыми или какими-то еще целями», — сказал Затулин.

По мнению политика, обострение или, наоборот, заморозка конфликта с Азербайджаном будет зависеть от переговорных усилий дипломатов. Он также не исключил развитие ситуации в любом направлении.

В России отвергли идею стратегического партнерства с Азербайджаном

«Нам в любом случае нужно извлечь урок из этой истории. На данный же момент, если Баку не прекратит хватать ни в чем не виновных граждан России, которые не причастны ни к крушению самолета, ни к аресту азербайджанских мафиозных авторитетов, Москве не останется ничего кроме как рекомендовать воздержаться от поездок в страну», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила обращение по ситуации с задержанными в Азербайджане гражданами РФ омбудсмену республики Сабине Алиевой. Российский омбудсмен подчеркнула, что в отношении задержанных граждан РФ демонстративно применялась чрезмерная физическая сила.