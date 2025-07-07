Новым министром транспорта России, вероятнее всего, станет бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, рокировка готовилась несколько месяцев. Именно поэтому Никитин ушел в отставку с поста губернатора в феврале, сообщают источники. По их данным, назначение Никитина на пост главы Минтранса могло случиться накануне Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сейчас Андрей Никитин занимает должность замминистра транспорта России.

Путин отправил в отставку главу Минтранса

Какой-либо официальной информации по этому поводу пока не поступало.

7 июля Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта. Указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном портале правовой информации.

Старовойта назначили министром транспорта в мае прошлого года. С 2019 по 2024 год он занимал должность губернатора Курской области.