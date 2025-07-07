Переговорная делегация Украины в Стамбуле не располагает собственным планом по установлению мира с Россией, а ждет инструкции со стороны Запада. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Он пояснил, что Россия доминирует в переговорном процессе с Украиной - делегация РФ в Стамбуле представила четкий и конкретный план перехода к миру. Между тем Украина не устранила даже личные претензии к членам российской переговорной группы.

"Владимир Мединский до сих пор, свыше года, находится в розыске СБУ, он включен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец". Складывается ощущение, что на берегах Днепра нет собственного мирного плана и Украина, как несамостоятельное государство, просто ждет рекомендаций из Евросоюза и НАТО", - сказал Ивлев.

Он отметил, что переговорный процесс мог продвигаться быстрее, если бы Киевский режим перестал оглядываться на Запад.