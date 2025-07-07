В РФ хотят ввести гибкий график работы для многодетных родителей

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в палату парламента законопроект, согласно которому предлагается ввести гибкий график работы для многодетных родителей и семей с ребёнком-инвалидом.

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По словам депутатов, ключевой целью поправки является законодательное закрепление гарантированной возможности для одного из родителей таких семей реализовать своё право на труд в условиях, максимально адаптированных к семейным потребностям.

В РИА Новости отметили, что соответствующая льгота должна предоставляться до тех пор, пока младшему ребёнку не исполнится 14 лет или 18 лет – ребёнку-инвалиду.

Гибкий график работы может предусматривать неполный рабочий день, неполную рабочую неделю, дистанционную работу, и вводиться он должен по заявлению сотрудника на имя руководства.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект об увеличении налогового вычета для родителей.

Также стало известно, что в Татарстане могут создать пункты проката детских товаров для молодых семей.