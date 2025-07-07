В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора Всемирной торговой организации

На встрече министра иностранных дел Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы речь шла о реформировании ВТО. Об этом пишет МИД РФ.

«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО», — говорится в сообщении. В министерстве добавили, что это должно произойти при соблюдении принципов инклюзивности, недискриминации и взаимного уважения

Ранее Лавров заявил, что НАТО является крупнейшим врагом самому себе.