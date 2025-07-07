Лавров сравнил помощь Украине и странам Африки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался об объемах финансовой помощи, выделенной Украине. Его слова приводит RT в своем Telegram-канале.

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Лавров заявил, что с 2022 года Всемирный банк с 2022 года выделил Украине почти 54 миллиарда долларов. При этом Международный валютный фонд (МВФ) одобрил в 2023-м беспрецедентный кредит на 15,6 миллиарда долларов.

«В совокупности эти суммы вдвое превышают ежегодные объемы ассигнований по линии Бреттон-Вудских структур всем странам Африки», — сравнил он.

Глава российского МИД добавил, что вместо помощи развивающимся странам Запад ставит в приоритет политические мотивы.

Ранее Лавров заявил, что интересы Москвы должны учитываться при разрешении конфликта на Украине. До этого президент России Владимир Путин заявил, что Москва не добивается капитуляции Украины.