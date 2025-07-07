Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Рост государственного долга США вышел из-под контроля, а доверие к американской валюте из-за незаконных санкций было подорвано. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на сессии саммита БРИКС в формате "аутрич".

"Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано", - отметил глава МИД РФ.

Как указал Лавров, еще одним негативным фактором стало "стремительное нарастание долгового бремени". Министр обратил внимание на то, что с 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59.