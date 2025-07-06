Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин прокомментировал декларацию, которая была подготовлена как итог саммита БРИКС. Его слова приводит РИА Новости.

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Путин назвал итоговую декларацию хорошим заделом для дальнейшего взаимодействия.

«Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создает хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — сказал он.

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Ранее сообщалось, что Владимир Путин по видеосвязи присоединился к саммиту БРИКС, который проходил 6 июля в Рио-де-Жанейро. До этого на мероприятие прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. На машине его кортежа была прикреплена надпись «Мы — Россия! Мы — Лавров!»