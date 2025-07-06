Лавров встретился с главой МИД Ирана на полях саммита БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, передает корреспондент ТАСС.

Лавров поблагодарил своего иранского коллегу за возможность встретиться на полях мероприятия, они обменялись рукопожатиями.

В декларации саммита, принятой лидерами стран БРИКС, отдельное внимание уделяется недавней эскалации на Ближнем Востоке. Участники саммита осудили удары Израиля по Ирану, назвав их нарушением международного права. Кроме того, они выразили обеспокоенность нападениями на иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.