Путин рассказал о целях международного конкурса «Интервидение»

Международный песенный музыкальный конкурс «Интервидение» ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, рассказал на пленарном заседании саммита БРИКС президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.

Конкурс пройдет 20 сентября на Live Арене в Москве. Россию представит певец Shaman (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу».

«Столь масштабный гуманитарный проект [как конкурс «Интервидение»] ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей, которые разделяют все наши страны [БРИКС]», — разъяснил Путин.

Ранее сообщалось, что в конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, в том числе на российскую сцену выйдут представители Кубы, Китая, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, ЮАР, США.