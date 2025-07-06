Путин рассказал, как решил направлять на фронт списанные машины

Списанные автомобили чиновников и сотрудников госкомпаний передали военным в зону СВО после просьбы командующих. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Президент в воскресенье приехал в столичный Национальный центр «Россия» и посетил выставку «Все для Победы!». Она посвящена итогам трёхлетней работы Народного фронта.

Руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поблагодарил президента за решение об отправке на фронт списанных автомобилей федеральных органов власти и госкомпаний. Активисты Народного фронта восстановили и отправили бойцам уже 2,1 тысячи машин.

«Это была просьба командующих. Напрямую. Зачем списывать? Там иногда это разовое использование. Говорят: «Давайте нам списанное. Подойдут», — ответил Путин.

Путин заявил о всенародной общественной поддержке бойцов спецоперации

Ранее в Екатеринбурге предложили отправлять в зону СВО автомобили, брошенные на улицах города.