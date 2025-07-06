Путин раскрыл главную цель России

Безопасное и мирное будущее России — главная цель, за которую ребята и воюют на фронте. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме, посвященном работе Народного фронта под девизом «Все для Победы!», передает РИА Новости.

По данным агентства, глава государства заявил, что сегодня вся страна является единым и сплоченным народным фронтом.

«Ваши инициативы, неравнодушие, энергия, каждодневная работа должны быть направлены на то, чтобы дать возможность миллионам людей внести свой вклад в победу», — отметил он. Президент сказал, что все это подчинено нашей главной цели — безопасному и мирному будущему России. «Ради этого мы все работаем. Ради этого ребята воюют на фронте», — заключил Путин.

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