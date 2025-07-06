Варшава способна получить поддержку некоторых стран НАТО в своих территориальных претензиях на западные области Украины, рассказал депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, значительная часть граждан Украины обладает также польским, венгерским или румынским гражданством. Он добавил, что на регионы республики претендуют несколько государств.

Чепа разъяснил, что многое будет зависеть от условий в конечном соглашении по украинской проблеме.

«Наверняка потом будут возникать вопросы какой-то компенсации расходов, и Польша может взять на себя определенные обязательства в обмен на землю. Здесь поляки могут найти себе поддержку среди участников НАТО», — отметил парламентарий.

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Напомним, что в общественном пространстве на протяжении многих лет ведется дискуссия о возможном разделе Украины. По мнению экспертов, территория республики может быть поделена между Венгрией, Румынией, Польшей, Белоруссией и Россией.

Ряд общественных деятелей высказывается категорически против такого развития ситуации, часть политиков поддерживает разделение Украины на основе прежних договоров и в соответствии с картами начала XX века, некоторые, преимущественно американские и польские, призывают смириться со сложившимся положением.

Так, американский журналист Патрик Хеннингсен в интервью YouTube-каналу Daniel Davis/Deep Dive сообщил, что на Украине «все может рухнуть очень быстро», а итог переговоров будет катастрофичным для украинцев.

В конечном итоге, резюмировал эксперт, «Украина будет выглядеть совсем иначе».