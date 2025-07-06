В Кремле понимают, что при переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном необходимо проявлять сдержанность. Это связано с тем, что ранее Париж намеренно допускал утечки информации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ВГТРК.

Интервьюер напомнил о прошлом скандале с утечкой, допущенной Елисейским дворцом, и попросил Пескова прокомментировать, предпринимались ли «дополнительные меры безопасности» во время недавнего телефонного разговора президента России Владимира Путина и французского лидера Макрона.

Умерова обвинили в отправке украинцев на смерть на фоне скандала с виллой в США

«Учитывая такую гипотетическую возможность и угрозу, конечно, нужно быть сдержанным в описании позиции своей и позиции, может быть, некоторых визави», — ответил Песков.

Он отметил, что «такой опыт печальный есть, но до сих пор пока никто ничего не слил».

На этой неделе состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Беседа прошла по инициативе Парижа.