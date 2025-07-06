СПЧ обратился к Азербайджану из-за арестованных россиян

Постоянная комиссия Совета по правам человека по вопросам международного сотрудничества в сфере прав человека обратилась к властям Азербайджана с просьбой снизить накал в отношениях Москвы и Баку. Обращение опубликовала пресс-служба СПЧ в Telegram-канале.

Дипломатические отношения между Москвой и Баку осложнились после того, как в Екатеринбурге были задержаны граждане России азербайджанского происхождения.

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях и создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — отметили общественные деятели.

Раскрыта неприятная для Азербайджана правда об отношениях с Россией

Кроме того, комиссия СПЧ направила обращение ведомствам Азербайджана с просьбой содействовать освобождению российских журналистов из тюрьмы.

Ранее МИД РФ порекомендовал российским гражданам, пребывающим на территории Азербайджана, проявлять максимальную бдительность и осторожность.