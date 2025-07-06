Сергей Лавров прибыл в Бразилию на саммит БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро для участия в саммите БРИКС. Ему было поручено возглавить российскую делегацию, в то время как президент Владимир Путин намерен присоединиться к пленарной сессии по видеосвязи.

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Борт главы МИД РФ приземлился на военной базе Галеан, выполняющей также функции международного аэропорта. Встречали его с красной дорожкой почетным караулом, впрочем, как и всегда, когда он прилетает в Бразилию. Кстати, именно на базу Галеан прибывают все делегации, а вот еще один аэропорт Рио-д-Жанейро - Сантос-Дюмон - закрыт в эти дни. Дело в том, что он находится неподалеку от места проведения саммита и оказался в зоне, где полеты 6 и 7 июля запрещены.

Встреча пройдет в здании Музея современного искусства на берегу яхтенной гавани - Марина да Глориа - в заливе Гуанабара. Место для Лаврова известное, именно тут в ноябре 2024 года проходил саммит G20, на котором он возглавлял российскую делегацию.

Саммит БРИКС завершит целую серию мероприятий, которые организовала Бразилия в рамках своего председательства в объединении. С начала года их состоялось более 100, причем в разных городах Бразилии, и лишь самые значимые - в Рио-де-Жанейро.

Как проинформировали в МИД РФ, саммит пройдет под девизом "Укрепление сотрудничества Глобального юга для более инклюзивного и устойчивого управления". Как ожидается, главы делегаций рассмотрят результаты работы БРИКС, проведенной в 2025 году по трем магистральным направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарная сфера. Будут затронуты вопросы глобальной и региональной повестки дня, в частности реформирование системы глобального управления, чтобы в международных институтах были больше представлены незападные страны, поддержание мира и безопасности (особенно в связи с конфликтами на Ближнем Востоке). Отдельно надо упомянуть таки инициативы как новая инвестиционная платформа, независимая расчетно-депозитарная инфраструктура, зерновая биржа БРИКС, обсуждение реализации которых началось еще в прошлом году в Казани.

Бразилия в рамках своего председательства помимо традиционных вопросов, касающихся развития БРИКС, архитектуры мира и безопасности, торговли, уделила внимание таким сферам как развитие искусственного интеллекта, сотрудничество в сфере здравоохранения, изменение климата. И по ним, как ожидается, будут приняты отдельные заявления, декларации.