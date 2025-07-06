Путин посмертно наградил замглавкома ВМФ Гудкова

Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил заместителя главнокомандующего ВМФ Михаила Гудкова второй медалью «Золотая Звезда».

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В среду Минобороны РФ сообщило о гибели замглавнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам Героя России Михаила Гудкова. Генерал-майор погиб в Курской области после огневого поражения противником передового командного пункта.

Прощание с погибшим, согласно информации РИА Новости, состоится в Москве, он будет похоронен в столице.

В 2023 году указом президента России Гудкову было присвоено звание Героя России с вручением знака особого отличия – медали "Золотая Звезда".