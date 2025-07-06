Путин встретился с вдовой генерала Гудкова

Российский лидер Владимир Путин встретился с вдовой генерал-майора Михаила Гудкова и вручил ей вторую медаль «Золотая Звезда», которой военный был награждён посмертно.

Об этом пишет ТАСС.

Михаил Гудков, заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом, Герой России, генерал-майор, погиб 2 июля в приграничье Курской области.

Именем генерал-майора Михаила Гудкова, который погиб в приграничье Курской области, будут названы улица в Донецке и филиал Нахимовского училища в Мариуполе.

Путин назвал настоящим русским офицером погибшего в Курской области дважды Героя России замглавкома ВМФ генерал-майора Михаила Гудкова.