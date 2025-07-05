Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил генеральному секретарю Североатлантического альянса Марку Рютте, который выдвинул гипотезу о сговоре Москвы и Пекина. На своей странице в соцсети X политик в шутку предположил, что глава НАТО употребил психоактивные вещества.

— Генсек Рютте явно обожрался столь любимых голландцами галлюциногенных грибов. Ему видится сговор Китая и России по Тайваню, а затем нападение России на Европу, — написал Медведев.

Зампред российского Совбеза прокомментировал и другое высказывание генсека, которое касалось русского языка: 5 июля в беседе с журналистами тот заявил, что жителям стран НАТО придется учить русский, если их государства не будут достаточно вкладываться в укрепление обороны. В этом Медведев согласился с Рютте.

Россия поразила генсека НАТО

— Впрочем, в одном он прав: ему надо учить русский. Может пригодиться в сибирском лагере, — добавил политик.

Марк Рютте предположил, что если председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин захочет «напасть на Тайвань», он якобы сначала позвонит российскому коллеге Владимиру Путину, чтобы тот атаковал страны НАТО. Таким образом Пекин сможет отвлечь Запад от Южной Азии.