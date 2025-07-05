Геннадий Зюганов переизбран председателем ЦК КПРФ. Решение принято путем открытого голосования на ХIХ отчетно-выборном съезде партии, сообщает «Интерфакс».

Съезд состоялся в субботу в Подмосковье, на нем также был обновлен состав ЦК КПРФ. В него включен внук председателя КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Геннадию Зюганову 81 год, он занимает пост ЦК КПРФ с 1993 года.

Ранее на съезде коммунисты приняли резолюцию, которая признает ошибочным доклад Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях» от 25 февраля 1956 года, направленный на развенчание культа личности Иосифа Сталина.