В Совфеде ответили на заявление Рютте о России и Китае

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал нездоровой фантазией заявление генсека НАТО Марка Рютте о России и Китае. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Генсек НАТО Рютте с его нездоровыми фантазиями о Китае и России претендует на авторство главной политической глупости года», — говорится в публикации.

Россия поразила генсека НАТО

Ранее Рютте описал, как, по его мнению, Россия и Китай будут сотрудничать, если председатель КНР Си Цзиньпин решит «напасть на Тайвань».