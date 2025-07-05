Пушков назвал Стармера живым воплощением кризиса британской политики

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с его низкими рейтингами поддержки является воплощением кризиса британской политики.

Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в Telegram-канале, комментируя публикацию журнала The Economist.

"Стармер - живое воплощение кризиса британской политики и измельчания британского политического класса. Переходными фигурами от политических тяжеловесов прошлого стали Тони Блэр по кличке Пудель Буша и Дэвид Кэмерон, проигравший референдум по Brexit. После них пошла череда клоунов и демагогов, кратковременно разбавленных миллиардером Сунаком, который в любом случае не удержался в седле премьера", - написал Пушков.

По его мнению, одним из неуспешных премьер-министров стал псевдолейборист Стармер. Пушков отметил, что Стармер стал "лишь очередным представителем этой мельчающей породы".

Ранее журнал The Economist в материале, посвященном году со дня прихода лейбористов к власти, написал о том, что премьер-министр Великобритании Стармер стремительно теряет авторитет в возглавляемой им Лейбористской партии.