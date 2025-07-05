Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не отражаются на ходе специальной военной операции, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.

На днях лидеры провели очередные телефонные переговоры. Стороны обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки, в частности, конфликты на Ближнем Востоке и Украине.

«Поиск путей устранения конфронтации двумя президентами в конфронтационных отношениях между Россией и Украиной никоим образом не отражается на ходе завершающей фазы спецоперации, направленной на обеспечение безопасности граждан России и демилитаризации украинской зоны», — разъяснил Шеремет.

Парламентарий заметил, что Запад целенаправленно напичкал Украину летальным оружием. Он добавил, что Москва пресечет попытки ВСУ атаковать регионы РФ.

Ранее Шеремет сообщил, что разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области является переломным моментом конфликта.

Раскрыты детали разговора Путина и Трампа

Парламентарий отметил, что реальное положение дел в регионе «уже стали понимать и признавать на Западе».