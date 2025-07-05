В Госдуме рассказали, как переговоры Путина с Трампом влияют на ход СВО
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не отражаются на ходе специальной военной операции, рассказал в беседе с News.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет.
На днях лидеры провели очередные телефонные переговоры. Стороны обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки, в частности, конфликты на Ближнем Востоке и Украине.
«Поиск путей устранения конфронтации двумя президентами в конфронтационных отношениях между Россией и Украиной никоим образом не отражается на ходе завершающей фазы спецоперации, направленной на обеспечение безопасности граждан России и демилитаризации украинской зоны», — разъяснил Шеремет.
Парламентарий заметил, что Запад целенаправленно напичкал Украину летальным оружием. Он добавил, что Москва пресечет попытки ВСУ атаковать регионы РФ.
Ранее Шеремет сообщил, что разгром группировки ВСУ в приграничной части Курской области является переломным моментом конфликта.
Раскрыты детали разговора Путина и Трампа
Парламентарий отметил, что реальное положение дел в регионе «уже стали понимать и признавать на Западе».