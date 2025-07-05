СМИ: Хинштейн выдвинет чемпионку Ламонову на пост сенатора от Курской области
Вероятным кандидатом на должность сенатора от Курской области стала известная спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию на рапире Евгения Ламонова. Об этом в субботу, 5 июля, сообщил РБК со ссылкой на источники.
В текущий момент правительство Курской области в Совете Федерации представляет Алексей Кондратьев. Он занял этот пост в 2024 году, после избрания на должность губернатора региона Алексея Смирнова.
— Двое собеседников <...> сказали, что Кондратьев, скорей всего, не лишится парламентского кресла, а сможет снова представлять в Совфеде Тамбовскую область, сенатором от которой он уже был с 2015 по 2020 год, — говорится в материале.
Источник, близкий к администрации президента, пояснил, что в 2020 году Кондратьев столкнулся с проблемами с политической карьерой, но ему удалось ее перезапустить благодаря участию в боевых действиях, передает РБК.
16 апреля СМИ сообщили о задержании Алексея Смирнова и бывшего вице-губернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в регионе.
24 декабря 2024 года Следственный комитет России установил связь между Смирновым и задержанным гендиректором «Корпорации развития Курской области» Владимиром Лукиным, после чего вызвал экс-губернатора на допрос. «Вечерняя Москва» рассказала подробности дела и выяснила причину «чисток» в Курской области.