Путин прибыл в национальный центр "Россия" на форум "Всё для Победы!"

Президент РФ Владимир Путин уже второй раз на этой неделе посетил национальный центр "Россия". Сегодня здесь собрались свыше тысячи активистов из регионов на форум Народного фронта "Всё для Победы!".

Владимир Путин посетит выставку, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта под девизом "Всё для Победы!", и примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

С начала проекта "Всё для Победы!" жители России перевели более 24 млрд рублей. Благодаря этим средствам более чем 500 военным подразделениям переданы тысячи квадрокоптеров, прицелов, генераторов и другой техники. Для поддержки бойцов объединились люди разных возрастов, национальностей и профессий. Распространять информацию о сборах и доставлять помощь бойцам взялись известные политики, артисты, музыканты, спортсмены и журналисты. Отделения Народного фронта приняли более 11,8 млн вещей для военных и организовали более 7500 выездов для доставки их на передовую.

В рамках форума организована выставка, посвященная поддержке Донбасса и Новороссии. На ней, в частности, представлены новейшие разработки по эвакуации раненых и достижения Кулибин-клуба, объединяющего производителей дронов, средств электронной борьбы и разведки и других инновационных изделий для бойцов.

Сегодня здесь же, в национальном центре "Россия", состоится вручение премии "Всё для Победы!" за оказание помощи участникам СВО, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов. Почетную награду получат 100 человек. Премия вручается в номинациях: "За помощь фронту в тылу", "За помощь мирным жителям", "За помощь бойцам в зоне СВО", "За поддержку ветеранов СВО".