В Германии возмутились высказыванием официального представителя МИД РФ Марии Захаровой из-за её утверждений о правде. Российский дипломат указала на существующую тенденцию в западных странах назначать на высокие должности потомков нацистов. Немецкая сторона восприняла подобные заявления как оскорбительные, пишет Frankfurter Rundschau.

Аналитики издания назвали слова Захаровой «спекуляциями» и заявили, что «несомненно, Мерц глубоко обижен». В публикации утверждается, что потомки нацистов якобы не несут ответственности за действия родственников, совершавших преступления. Оправдание таких политиков универсально: утверждается, что они практически не общались с предками, воевавшими на стороне нацистской Германии во Второй мировой войне.

«Она уже атаковала (экс-главу МИД ФРГ — прим. ред.) Анналену Бербок. Теперь она напала на (председателя ХДС — прим. ред.) Фридриха Мерца и других, зайдя так далеко, что заявила о целенаправленном выдвижении потомков нацистов на руководящие посты на Западе», — говорится в материале.

При этом представители FR отмечают, что причины частого появления наследников нацистов среди высших госслужащих европейских стран остаются неясными.

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В Европе действительно распространилась тенденция назначения потомков нацистов на высокие посты.