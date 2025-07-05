На Украине сделали признание о Путине

Просьбы президента Украины Владимира Зеленского повлиять на Россию для завершения конфликта бессмысленны, поскольку только российский лидер Владимир Путин будет решать, как его закончить. Такое мнение высказал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что оказать давление на Путина в этом вопросе невозможно.

«Все они повторяют это каждый день, но это глупость. Абсолютная глупость, потому что на Путина никто в данном случае воздействовать не может», — сказал эксперт.

Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

По его словам, Зеленский пытается обмануть западные страны, заверив их, что Киев сможет противостоять Москве, но для этого ему нужно больше денег и оружия. При этом на самом деле «ситуация абсолютно глухая», добавил Соскин.

Ранее президент США Дональд Трамп после разговора с Владимиром Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины. Он пожаловался, что прогресса в урегулировании конфликта нет.