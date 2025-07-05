Россию ждет эскалация по Украине со странами Запада. Тревожный прогноз сделал заместитель постоянного представителя РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич в интервью РИА Новости.

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«По украинскому вопросу ожидается эскалация. Это подтверждается риторикой Запада», — сказал он.

По его словам, Великобритания и страны Европейского союза (ЕС) продолжают накачивать Украину оружием и отвергать предложения России, считая их нереалистичными. Буякевич отметил, что страны Запада уверены в том, что Москва требует невозможного, и хотят, чтобы РФ остановила боевые действия «просто так».

В США сделали прогноз о завершении конфликта на Украине

Ранее эскалацию боевых действий на Украине спрогнозировал военный обозреватель Михаил Ходаренок. По его словам, неуступчивость Киева на переговорах обусловлена отсутствием крупных поражений украинской армии.