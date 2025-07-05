Страны Запада сознательно демонизируют Россию для подготовки к конфликту, понимая при этом суть происходящих в мире событий. С таким заявлением выступил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.

«Они знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной», — сказал он РИА Новости.

Российский дипломат сделал тревожный прогноз по Украине

Ранее зампостпреда России при ОБСЕ заявил, что ожидается эскалация с Западом по украинскому вопросу.