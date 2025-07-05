В Госдуме предложили отменить оценки по ряду школьных предметов

Государственная дума предложила пересмотреть пятибалльную систему оценок по ряду школьных предметов. Об этом говорится в проекте постановления нижней палаты парламента по итогам правчаса по теме охраны здоровья школьников, документ размещен в думской электронной базе.

Согласно документу, Минпросвещения РФ и Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки следует проработать вопрос о целесообразности применения данной шкалы оценки успеваемости в нескольких предметах. Речь идет о физической культуре, изобразительном искусстве, музыке и технологии, следует из проекта постановления.

В прошлом году председатель общественной палаты Сахалинской области, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Иконников предложил вернуть в российские школы оценку за поведение. По его словам, критерии этих оценок могла бы определить Российская академия образования.

Нужны ли оценки за поведение в школе: мнение психолога

26 июня 2025 года в Минпросвещения сообщили, что оценка за поведение будет выставляться классным руководителем с учетом мнения педагогов, работающих с ребенком, и администрации школы.

Ранее были названы регионы, в школах которых введут оценки за поведение.