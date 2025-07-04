Российский посол не исключил передачу немецких ракет Taurus Украине

Посол России в Германии Сергей Нечаев не исключил, что Берлин может передать Украине ракеты Taurus. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеканал «Россия 24».

По словам Нечаева, возможность передачи Украине ракет Taurus больше нельзя исключать, так как власти Германии решили засекретить информацию о поставках оружия ВСУ. При этом, ранее такая информация была общедоступна. Как считает Нечаев, это сделано для того, чтобы не передавать важную информацию российской стороне.

«Раньше такая информация была в открытом доступе. Мотив — не снабжать Россию достоверной полезной информацией. В этом контексте, конечно, никаких опций, включая поставки Taurus, исключать нельзя», — заявил он.

Ранее канцлер Германии обсудил с Владимиром Зеленским вопрос обучения ВСУ обращению с Taurus.