Медведев назвал главное качество госслужащего

Самым главным качеством государственного служащего является любовь к Родине. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

По его мнению, госслужащие не могут «заниматься государственным управлением, если они не любят свою страну».

«Самое главное, что у вас есть – любовь к России. Любовь к Родине – важнейшее качество для государственного служащего», — сказал Медведев на встрече с участниками второго потока федеральной программы «Время героев».

Он выразил уверенность, что присутствующие на мероприятии «сохранят эту любовь в своем сердце и она поможет им в достижении поставленных целей».